مدرب أميركي يقود منتخب العراق للسلة استعداداً لتصفيات كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

تعاقدت الهيئة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، يوم الخميس، مع المدرب الأمريكي ماز تراخ، لقيادة منتخب العراق.

ويأتي التعاقد ضمن مساعي الاتحاد للتحضير الأمثل لتصفيات كأس العالم المقبلة.

كما تم الاتفاق على تعيين كل من ثامر مصطفى مدرباً مساعداً، وسعيد أحمد مدرباً للياقة، وحمزة عبيد مديراً إدارياً.

يذكر أن اللجنة الأولمبية العراقية، حلت اتحاد السلة برئاسة حسين العميدي، لأسباب إدارية، كما شكلت لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد، برئاسة علاء بحر العلوم، لحين إجراء الانتخابات.