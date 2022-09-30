مدرب منتخب ناشئين العراق بشأن تصفيات آسيا: درجاتُ الرطوبة العالية بمسقط تقلقنا

شفق نيوز/ ذكر مدرب الناشئين لكرة القدم أحمد كاظم، يوم الجمعة، أن المنتخب يسعى إلى خطف بطاقة التأهل ضمن تصفيات آسيا دون ١٧ عاماً التي تستضيفها العاصمةُ العمانيّة مسقط للفترة من الأول حتى التاسع من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالَ كاظم في المؤتمرُ الصحفي الخاصّ بالمجموعةِ الثالثة لتصفياتِ آسيا دون ١٧ عاماً الذي عقده في بغداد: تسلمتُ مهمةَ قيادة المنتخبِ في شهر آب الماضي ، وشاركتُ في البطولةِ العربية وكانت النتائج جيدةً مقارنةً بقُصر فترة إشرافي على المنتخبِ.

وأضاف أن مهمتنا في التصفياتِ هي خطفُ بطاقة التأهل وتجاوز مرحلةِ التصفيات.

وبيّنَ كاظم بعد مشاركتنا في بطولةِ العرب كان هناك توقفٌ للتدريبات لمدة سبعة أيامٍ وتحضيراتنا لم تكن مثاليةً واختصرت على مبارياتٍ مع فرقٍ محلية، منوهاً إلى أن خطةَ الاتحاد لهذا المنتخب هي إعدادُ منتخب جيدٍ يكون نواةً حقيقيةً للمنتخبِ الوطني.

وتابع بالقول: تقلقنا درجاتُ الرطوبة العالية في مسقط لاسيما بعد وصولنا المتأخر إليها، لكن هذا لن يمنعنا من المنافسةِ على بطاقةِ التأهل بل والإصرار على خطفِ صدارة المجموعة.

يشارُ إلى أن منتخب الناشئين لكرة القدم سيفتتحُ مشواره في التصفياتِ الآسيوية يوم غد السبت بمواجهةِ نظيره القطري في الساعةِ الرابعة عصراً بتوقيت العاصمةِ بغداد في مجمعِ السلطان قابوس في بوشر.