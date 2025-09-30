مدرب منتخب ناشئة العراق يعلن تشكيلته أمام الإمارات في بطولة الخليجي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب منتخب ناشئة العراق، خوسيه زاركو، مساء اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة نظيره الإماراتي في بطولة كأس الخليج دون 17 عاماً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التشكيلة ضمت عمار علي لحراسة المرمى، واللاعبون منتظر حيدر، وكرار ناظم، وحيدر عدنان، وزين العابدين ياسر، وعلي الأكبر أمير، والأمير حيدر، وجعفر سالم، وعلي الرضا حيدر، ومحمد جميل، وعلي عمار.

وستُقام المباراة بين المنتخبين على أديم ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الـ8:30 مساءً.

وستكون القنوات الناقلة للمباراة هي كل من قناة العراقية الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، والكأس الرياضية، والسعودية الرياضية.

وتأهل منتخب العراق للناشئين إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج تحت 17 سنة بطلاً للمجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط من فوزين على السعودية والبحرين وتعادل مع الكويت، أما منتخب الإمارات فهو ثاني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على اليمن وعمان وخسارة أمام قطر.