مدرب منتخب ناشئة العراق: هدفنا التأهل لنهائيات آسيا متصدرين المجموعة

شفق نيوز/ أعرب منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم أحمد كاظم، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن يتأهل المنتخب متصدرا مجموعته ضمن نهائيات كأس آسيا دون سن 17 عاماً.

جاء ذلك في المؤتمرُ الصحفيّ المُشترك لمدربي منتخبات المجموعة الخامسة التي يتواجد فيها منتخبُ العراق للناشئين إلى جانب منتخبات تايوان وفلسطين وأوزبكستان، وستنطلق مبارياتها يوم غد الأربعاء في العاصمةِ التايوانية تايبيه.

وقال كاظم خلال المؤتمر "أعددنا العدةَ للدخول في التصفياتِ رغم صعوبتها"، مؤكداً على "هدفِ المنتخب الأهم وهو التأهل متصدراً للمجموعة".

وأضاف أنه "ليس هناك منتخبٌ سهل، فكل الفرقِ طورت نفسها، مردفا بالقول: لديّ الثقةُ الكاملةُ بلاعبي المنتخب للتأهل أبطالاً عن المجموعة.

وعن مواجهةِ منتخب تايوان يوم غدٍ الأربعاء، ذكر المدربُ قال كاظم: إن منتخبَ تايوان مُحترمٌ ومتطورٌ، ولدينا المعلوماتُ الكاملة عنه، والمباريات الودية التي خاضها أمام اليابان وهونغ كونغ، ونعرفُ كلَ شيء عنه من الناحيةِ الفنيّة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن المدرب قائمة المنتخب الرسمية التي تم اختيارها من قبل الملاكِ التدريبي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا دون (17 عاماً) التي تنطلق غداً الأربعاء في تايوان.

وتألفت القائمة من: عمار علي، وحسين محمد، وأسامة أحمد، والند انور، ومنجد عباس، ومصطفى أحمد، ومرتضى مخلص، ومحمد دارا، وحيدر عقيل، وعلي عمار، ‏وكرار كاظم، وجاسم أحمد، ومراد فؤاد، وجعفر حسن وأحمد ياسر، وحسن فاضل، وحسين محمد، وأمير فلاح، وحسن أحمد، وكاظم ضياء، وعلي رضا حيدر، ومحمد داود، وجعفر الصادق رعد، وزين العابدين جاسم، وقسور علي .