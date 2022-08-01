مدرب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم ينفي تسمية الكادر المساعد

شفق نيوز/ نفى مدرب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، احمد كاظم، يوم الاثنين، الاسماء المتداولة في وسائل الاعلام للكادر الفني المساعد.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، ان "الاخبار المتداولة عن تسمية الكادر الفني لمنتخب الشباب عبارة عن تسريبات لا صحة ولم أتلقَ أي تأكيد لصحتها من الاتحاد العراقي لكرة القدم".

واضاف "لم يمضِ على تسميتي مدرباً للمنتخب سوى أربعة ايام، وتحت ضغط ظروف خطرة يعيشها البلد وتحديداً العاصمة بغداد ولم اجتمع بالاتحاد ولم اتسلم اي توجيهات بشأن تسمية مساعدين".

وبين كاظم، ان "الاسماء التي نشرت لا غبار عليها واسماء محترمة لكن لم ابلغ ولم اتفق مع الاتحاد لحد الان".

وكانت وسائل اعلام محلية قد نشرت أخباراً نسبتها لمصادر رياضية تفيد بتسمية الكادر الفني المساعد لمنتخب ناشئة العراق، وهم: المساعدين، عماد عودة، وحيدر رحيم، ومدرب حراس المرمى صالح لطفي، ومدرب اللياقة ضرغام عباس، والمحلل الفني علاء عبد عون.