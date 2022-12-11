مدرب منتخب فرنسا يحتفظ بمنصبه حتى 2024 بعد التأهل

شفق نيوز/ من المقرر أن يحتفظ المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب بمنصبه حتى عام 2024 على الأقل، عندما تقام بطولة أوروبا المقبلة بكرة القدم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر، اليوم الأحد، فإن تأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم "قطر 2022" سمح لديشامب باتخاذ قرار مستقل حول الأمر.

وديشامب، الذي قاد الفريق للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا العام أن زين الدين زيدان سيصبح المدرب الأول للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بعد بطولة هذا العام في قطر.

وأصبحت فرنسا، أمس السبت، آخر فريق يصل إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد أن تغلبت على إنجلترا في مباراة ربع النهائي. ستلعب فرنسا في مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل ضد المنتخب المغربي.