مدرب منتخب عُمان: العراقي قوي لكننا جاهزون لنيل اللقب

شفق نيوز/ أكد مدربُ منتخب عمان لكرة القدم، الصربي "برانكو ايفانكوفيتش"، يوم الأربعاء، أن بلوغ منتخبه المباراة النهائية "شاقٌ" لكنه مستحق.

وقالَ برانكو في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، يخص المباراة الختامية المقررة يوم غد، وتابعته وكالة شفق نيوز، "نهنئ العراق على نجاح البطولةِ وتواجد الجماهير في جميع المباريات حتى تلك التي لم يكن طرفها منتخب العراق".

وأضافَ: سعيدٌ بتواجدنا في النهائي، ومتشوقون لخوض المباراة أمام 65 ألف متفرج، وبلوغ النهائي مهمة لم تكن يسيرةً لكننا بالأخير حققنا الهدف.

وأوضحَ إن المنتخب العراقي قوي، وسبق أن ذكرت إنه قوي ويلعب في أرضه وجمهوره، ولن تكون مواجهته سهلة، لكني واثق بلاعبينا، وجاهزون للمباراة النهائية.

وذكرَ: إن الفريق جاهز بجميع لاعبيه باستثناء الظهيرين بداعي الإصابة، وباقي الفريق جاهز للمواجهة، لافتاً إلى أن المباراة الأولى كانت مباراة الافتتاح والتحفظ كان سائداً فيها لأن النتيجة كانت هي الأهم، وبالتالي اكتفى الطرفان بالتعادل.

واختتمَ برانكو بالقول: جاهزون للمباراة ومتهيأون لكل المتغيرات، سواء كان وقتاً أصلياً أو شوطين إضافيين أو حتى ركلات الترجيح.

من جهته، قال اللاعب العماني، جميل اليحمدي: إن الفريق جاهز للمباراة، واللاعبون بجاهزية نفسية وبدنية عالية.

وأكدَ أن المنتخب العماني متعود على اللعب تحت ضغط الجماهير، وبالتالي سنلعب من أجل اللقب.