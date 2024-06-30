مدرب منتخب شباب العراق يكشف تشكيلته لملاقاة لبنان في غرب آسيا

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، حيدر جبار، يوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها نظيره اللبناني ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة (الديار العربية) -غرب آسيا- السعودية 2024 للمنتخبات دون 19 عاماً.

وتألفت التشكيلة من ‏وسام علي في حراسة المرمى، وكل من اللاعبين موسى علاء، ومسلم موسى، ومقتدى سعد، وحسين فاهم، وعلي مخلد، وليث ضياء، وسيدار حاجي، وهلكورد قيس، ومصطفى نواف، وبوتان آمين.

‎وتقام المباراة على ملعب نادي عكاظ في مدينة الطائف السعودية عند الساعة الخامسة عصر اليوم.

‎ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.