مدرب منتخب شباب العراق يكشف تشكيلته لملاقاة لبنان في غرب آسيا
شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، حيدر جبار، يوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها نظيره اللبناني ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة (الديار العربية) -غرب آسيا- السعودية 2024 للمنتخبات دون 19 عاماً.
وتألفت التشكيلة من وسام علي في حراسة المرمى، وكل من اللاعبين موسى علاء، ومسلم موسى، ومقتدى سعد، وحسين فاهم، وعلي مخلد، وليث ضياء، وسيدار حاجي، وهلكورد قيس، ومصطفى نواف، وبوتان آمين.
وتقام المباراة على ملعب نادي عكاظ في مدينة الطائف السعودية عند الساعة الخامسة عصر اليوم.
ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.