مدرب منتخب شباب العراق يعلن عن تشكيلته للقاء عُمان

شفق نيوز- الرياض

أعلن مدرب منتخب شباب العراق، أحمد صلاح، يوم الخميس، عن التشكيلة التي سيواجه بها نظيره العُماني ضمن منافسات بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التشكيلة تألفت من سجاد محمد لحراسة المرمى وكل من اللاعبين حسين أحمد، ومحمد بشير، وسجاد حسين، وزين العابدين ياسر، وعلي الأكبر أمير، ومحمد حيدر، وعباس كاطع، وعلي خالد، ويوسف جابر، ويوسف صلاح.

ويخوض منتخب شباب العراق، اليوم الخميس، مباراة حاسمة أمام نظيره العُماني ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها السعودية عند الساعة 4:30 عصراً بتوقيت بغداد.