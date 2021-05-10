مدرب منتخب شباب العراق يدعو 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات

شفق نيوز/ استدعى الملاك التدريبي لمنتخب الشباب بادارة المدرب الجديد للمنتخب عماد محمد 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات يوم غد الثلاثاء وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراََ على ملعب الشعب الثاني.

وجاء في بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "على جميع اللاعبين المدعوين إحضار مستمسكاتهم الثبوتية وصور شخصية مع جواز السفر إن وجد".

وكانت الهيئة التطبيعية، قد قررت في الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، بحضور رئيس التطبيعية (إياد بنيان) وبقية الأعضاء، والأمين العام محمد فرحان، ترحيل مدربي منتخب الشباب كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي، وتسمية (عماد محمد) مدرباً لمنتخب الشباب، وترحيل مدربي منتخب الأشبال إلى مراكز الموهبة.