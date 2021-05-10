سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدرب منتخب شباب العراق يدعو 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-10T05:38:53+0000
مدرب منتخب شباب العراق يدعو 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات

شفق نيوز/ استدعى الملاك التدريبي لمنتخب الشباب بادارة المدرب الجديد للمنتخب عماد محمد 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات يوم غد الثلاثاء وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراََ على ملعب الشعب الثاني.

وجاء في بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "على جميع اللاعبين المدعوين إحضار مستمسكاتهم الثبوتية وصور شخصية مع جواز السفر إن وجد".

وكانت الهيئة التطبيعية، قد قررت في الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، بحضور رئيس التطبيعية (إياد بنيان) وبقية الأعضاء، والأمين العام محمد فرحان، ترحيل مدربي منتخب الشباب كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي، وتسمية (عماد محمد) مدرباً لمنتخب الشباب، وترحيل مدربي منتخب الأشبال إلى مراكز الموهبة.

related

كاتنيتش: تدريبات المنتخب العراقي ستكون السبت مغلقة والأحد متاحة

Date: 2020-11-07 08:53:46
كاتنيتش: تدريبات المنتخب العراقي ستكون السبت مغلقة والأحد متاحة

مساعد مدرب منتخب الشباب العراقي يهدد بتدويل خلافه مع الهيأة التطبيعية

Date: 2021-05-09 10:52:14
مساعد مدرب منتخب الشباب العراقي يهدد بتدويل خلافه مع الهيأة التطبيعية

التطبيعية تدرس تشكيل منتخب رديف لكرة القدم

Date: 2020-11-09 18:52:08
التطبيعية تدرس تشكيل منتخب رديف لكرة القدم

العراق يوجه دعوة للمنتخب العماني لخوض مباراة ودية في البصرة

Date: 2021-04-24 18:20:49
العراق يوجه دعوة للمنتخب العماني لخوض مباراة ودية في البصرة

كاتانيتش يعتذر لطاجكستان وجيبوتي

Date: 2021-02-25 07:09:06
كاتانيتش يعتذر لطاجكستان وجيبوتي

كاتانيتش: من حق العراق اللعب على أرضه وهدفي التتويج غداً بغرب اسيا

Date: 2019-08-13 17:15:32
كاتانيتش: من حق العراق اللعب على أرضه وهدفي التتويج غداً بغرب اسيا

منتخب العراق لألعاب القوى يعسكر بثلاث مدن تحضيراً لبطولة العرب في تونس

Date: 2021-05-02 20:59:20
منتخب العراق لألعاب القوى يعسكر بثلاث مدن تحضيراً لبطولة العرب في تونس

عدنان حمد لشفق نيوز: بلوغ كأس العالم أمر صعب والفوضى تضرب المشهد الرياضي في العراق

Date: 2020-12-01 10:18:40
عدنان حمد لشفق نيوز: بلوغ كأس العالم أمر صعب والفوضى تضرب المشهد الرياضي في العراق