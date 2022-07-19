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مدرب منتخب شباب العراق: نسعى لتحقيق نتائج جيدة في البطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-19T13:38:12+0000
مدرب منتخب شباب العراق: نسعى لتحقيق نتائج جيدة في البطولة العربية

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، عماد محمد، يوم الثلاثاء، على أهمية بطولة كأس العرب للشباب في صقل قدرات وخبرة اللاعبين، متعهداً بتحقيق نتائج إيجابية.

وقال محمد خلال المؤتمر الصحفي للمجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للشباب، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة تمنح الثقة والخبرة للاعبين، وتضيف لهم الكثير، والبطولة العربية تجمع جيد قبيل التصفياتِ الآسيويّة في شهر أيلول المقبل لمنتخبنا".

وأضاف "هكذا بطولات تصب في مصلحة تطوير قدرات اللاعبين الفردية والجماعية، وبخصوصِ منتخبنا فقد عملنا في العامين الماضيين على تطويرِ قدرات اللاعبين لكن مثل هكذا أعمار تحتاج إلى صبر أكبر وعدم استعجال".

وأشارَ محمد إلى أن "تحقيق نتائج إيجابية هدفنا في هذه البطولة، لكن النتائج لا تأتي إلا بتطبيقِ المفردات التدريبية من قبل اللاعبين والتركيز التام".

من جانبه، أكدَ مدرب المنتخب السعودي، ماجد الطفيل، أن "الهدف الأسمَى من المشاركة في هذه البطولة هو كسب الخبرات وتطوير اللاعبِ العربي، عموماً فالجميع في هذه البطولة سيكون رابحاً وليس فيها خاسر".

وبين "أقمنا معسكراً لأكثر من أسبوعين في مدينة أبها، وتعودنا على أجواء المدينة، والمنافسة على البطولة حق مشروع كوننا أبطال النسخة السابقة".

أما مدرب المنتخب الموريتاني، الطالب المرابط، فقال "جئنا إلى البطولة لكسب الخبرات وتحقيق نتيجة إيجابية، خضنا معسكراً في تونس فزنا فيه وتعادلنا مع تونس، ولدينا لاعبون جيدون".

بينما رفضَ المدرب الموريتاني الإجابةَ عن سؤال طرحَ حول تجاوز أعمار اللاعبين الموريتانيين السن القانونية المحددة في البطولة.

يذكر أن مباريات هذه المجموعة ستنطلق يوم غد بمواجهةِ المنتخب السعودي نظيره الموريتاني.

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