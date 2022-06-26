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مدرب منتخب شباب العراق: مجموعتنا ليست سهلة في كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-26T14:40:23+0000
مدرب منتخب شباب العراق: مجموعتنا ليست سهلة في كأس العرب

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، عماد محمد، يوم الاحد، ان قرعة بطولة كأس العرب للشباب تحت سن 20 عاماً وضعت العراق في مجموعة ليست بالسهلة.

وقال محمد، بحسب بيان من الاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعتنا ليست سهلةً، حيث تشارك فيها خيرة المنتخبات في المنطقة العربية، لذا لن تكونَ سهلة على الجميعِ، ومن بينهم منتخبنا الذي افتقد خوض مباريات ودية ومعسكرات تدريبية عالية".

وبين ان المنتخب "اكتفى بخوضِ المباريات مع الفرق المحلية، باستثناء مباراة كانت مع الخط الثاني لنادي الطلبة، عكس المنتخب السعودي الذي خاض مباريات كثيرة، وآخرها المشاركة في بطولةِ تولون الدولية بوجود منتخبات عالمية، كذلك المنتخب الموريتاني الذي نمتلك معلومات عنه بأنه أعدّ بشكل جيد".

واضاف محمد "هذه البطولة ستكون لمنتخبنا محطة إعدادية لتصفيات كأس آسيا التي ستضيفها البصرة في شهر أيلول المقبل".

وجرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب دون سن 20 عاماً، اليوم الأحد، في مدينة الدمام السعودية، وسيشارك فيها 18 منتخباً وتجري منافساتها للفترة من 20 تموز/ يوليو المقبل ولغاية السابع من شهر آب/ أغسطس المقبل.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب شباب العراق في المجموعة الاولى الى جانب البلد المنظم السعودية وموريتانيا.

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