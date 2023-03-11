مدرب منتخب شباب العراق بشأن الفوز على إيران: اعتمدت على دكة الاحتياط وهم كانوا نقطة التحول في الفريق

شفق نيوز/ أعرب مدرب منتخب الشباب لكرة القدم عماد محمد، يوم السبت، عن سعادته بمناسبة فوز المنتخب على نظيره الإيراني وتأهله لدور نصف نهائي كأس آسيا للشباب.

وقال محمد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة إيران، "أبارك للشعب العراقي هذا التأهل لكأس العالم وأبارك لكل من ساند الفريق من إعلام نزيه وأُعزي من اتهمنا زورًا".

وأضاف "اعتمدت على دكة الاحتياط وهم كانوا نقطة التحول في الفريق، شخصنا أخطاء إيران ولعبنا عليها وأحرزنا الفوز".

وأردف محمد بالقول "عملنا منذ سنتين بكل حرص وجد واحترام للعراق وحصدنا نتاج العمل، صعوبة عملنا تكمن في عدم وجود دوري لهذه الفئة العمرية".

وتابع بالقول "شعوري اليوم كمدرب أعلى من شعوري كلاعب بالتأهل لكأس العالم".

ومضى بالقول "أسسنا مجموعة لاعبين يمكنهم خدمة الكرة العراقية لمدة 15 سنة"، مشيرا إلى أنه "مع هذا الفريق عملنا على التأهل إلى كأس العالم".

تأهل المنتخب العراقي لدور نصف نهائي كأس آسيا للشباب تحت سن 20 سنة بعد تحقيقه الفوز على نظيره الايراني بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة 90+1 .

وبهذا التأهل ضمن المنتخب العراقي تأهله لمونديال كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم المقررة هذا العام 2023 بنسختها الثالثة والعشرون والتي ستستضيف منافساتها أندونيسيا، والتي ستكون أول بطولة تستضيفها البلاد من نوعها.