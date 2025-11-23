مدرب منتخب سيدات العراق يؤكد أهمية الفوز على السعودية غداً

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب منتخب سيدات العراق لكرة القدم، عبد الوهاب أبو الهيل، مساء اليوم الأحد، أهمية الفوز على المنتخب السعودي يوم غدٍ في أولى مواجهاته ببطولة كأس غرب آسيا التاسعة التي تجري منافساتها في مدينة جدة السعودية.

وقال أبو الهيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي مجموعة العراق في البطولة، إن الفريق بكامل الاستعداد لخوض المباراة غداً، واللاعبات جاهزات بشكل تام حيث خضعن لتحضيرات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وأضاف: "كل اللاعبات في حالة بدنية جيدة، ونحن على أتم استعداد لملاقاة فريق قوي يمتلك لاعبات مميزات، وسنعمل على استغلال كل الفرص المتاحة، وتحقيق النقاط الثلاث".

وفيما يتعلق بتكتيك الفريق، بين المدرب أنه أولى اهتماماً كبيراً بالتكامل بين خطوط الفريق؛ كونه منتخباً ذا تشكيل حديث ويجمع لاعبات صغيرات بين المحليات والمحترفات.

وأردف: "نحن نركز على اللعب الجماعي، وتوزيع الأدوار بشكل منظم، ولا أريد أن أركز على لاعب واحد، بل أعتقد أن الفريق ككل هو الذي يصنع الفارق في المباريات الكبيرة".

وعن الفريق المنافس، أوضح أبو الهيل: "نعلم تماماً أنه فريق قوي، ولديه لاعبون أصحاب خبرة، لكننا هنا من أجل تقديمِ أفضل أداء ممكنٍ وسنعمل على تنفيذ خطتنا التكتيكيّة بعناية، والتركيز على نقاط القوة لدى المنافس".

واختتم المدرب حديثه برسالة إلى الجماهير قائلاً: "نعلم أنكم تنتظرون منا الكثير، ونحن بدورنا نعدكم بأننا سنبذل كل جهد ممكن لتحقيق الفوز".

ويستهل منتخب سيدات العراق مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره السعودي يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 7:45 مساء في ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات.