مدرب منتخب سيدات العراق ينفي استقالته: سأبني منتخباً جديداً ينافس على البطولات

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم على الساحات المكشوفة صالح راضي، يوم السبت، انه باقٍ مع المنتخب وبدأ ببناء منتخب جديد للمشاركة في بطولات عام 2025.

وقال راضي، لوكالة شفق نيوز: "بدأت رحلتي في بناء المنتخب معتمدا على اكتشاف الأعمار الصغيرة التي تخدم تخطيطي للعام 2025 لا سيما وأن منتخب العراق النسوي مقبل على مشاركات دولية مقبلة العام المقبل مثل بطولات غرب آسيا والعرب والخليج وآسيا".

ونفى راضي الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنه قدم استقالته من تدريب المنتخب بعد إصدار التصنيف العالمي وتم تصنيف منتخب العراق النسوي 173 عالمياً.

وأكد قائلاً: "تسلمت مهام تدريب المنتخب قبل بطولة غرب آسيا الأخيرة وسعيت بشكل مكثف من أجل بناء الفريق لكن الوقت كان ضيقاً ولم يحالفنا الحظ ونأمل أن نوفق في بناء المنتخب الجديد وإعداده بشكل جيد لبطولات العام 2025".

يذكر ان المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم على الساحات المكشوفة أخفق في تحقيق نتائج ايجابية في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثامنة والتي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.