مدرب منتخب العراق: مشاركتنا في بطولتين دوليتين اكسبتنا فائدة كبيرة

شفق نيوز/ اعتبر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاركة في منافسات كأس ملك تايلاند، والبطولة الرباعية الودية في الأردن، أكسبت الملاك التدريبي واللاعبين فائدة كبيرة.

وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، عقب نهاية مباراة العراق والأردن والتي حسمت بفارق ركلات الترجيح لمصلحة العراق بنتيجة 5-4، إن جميع المباريات التي خاضها المنتخب خلال المشاركتين الدوليتين "عادت بالفائدة الكبيرة علينا، وتمكّنا خلالها من تشخيص معالم الأسلوب الذي يخدمنا في الاستحقاقات المقبلة".

وأضاف "تنتظرنا مباريات مهمة جداً في تصفيات كأس العالم، ونحن سنحرص على تحقيقِ نتائج إيجابية من أجل الوصول إلى هدفنا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، ومع ظرف كل مباراة، وطبيعة كل منافس سنواجهه مدى جاهزية لاعبينا، وسنعتمد آنذاك على التشكيل الأنسب لكل مباراة".

وعن مباراة اليوم أمام منتخب الأردن، أكد كاساس "لم يكن أداء منتخبنا في الشوط الأول مثالياً، وتمكّنا من معالجة ذلك في الشوط الثاني، وقدّمنا أداءً مختلفاً من خلاله عدنا إلى أجواء اللقاء، ومن ثم تقدمنا، وكان يفترض أن نحسم اللقاء من دون الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن واقع كرة القدم لا يمكن أن تخرج منه على وفق ما تتمنى، ومن خطأ ارتكب عاد المنافس إلى المباراة، وتحصيل حاصل جنينا ثمار المشاركة في البطولة، وفي جعبتنا المزيد من النقاط الإيجابيّة".