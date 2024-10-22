مدرب منتخب العراق للناشئين يعلن القائمة الاساسية ‏لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي للناشئين احمد كاظم، يوم الثلاثاء، قائمة المنتخب الرسمية التي تم اختيارها من قبل الملاكِ التدريبي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا دون (17 عاماً) التي تنطلق غداً الأربعاء في تايوان.

وتألفت القائمة من: عمار علي، وحسين محمد، وأسامة أحمد، والند انور، ومنجد عباس، ومصطفى أحمد، ومرتضى مخلص، ومحمد دارا، وحيدر عقيل، وعلي عمار، ‏وكرار كاظم، وجاسم أحمد، ومراد فؤاد، وجعفر حسن وأحمد ياسر، وحسن فاضل، وحسين محمد، وأمير فلاح، وحسن أحمد، وكاظم ضياء، وعلي رضا حيدر، ومحمد داود، وجعفر الصادق رعد، وزين العابدين جاسم، وقسور علي .

إلى ذلك عُقِد، صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر التنسيقي الخاصّ بتصفياتِ كأس آسيا دون (17 عاماً)، في فندق انتر اندي بالعاصمةِ التايوانية، وهو مقرّ إقامة منتخب العراق للناشئين والمؤهلة لنهائياتِ البطولة العام المُقبل في السعودية.

وحضر المؤتمر التنسيقيّ المديرُ الإداريّ لمنتخب الناشئين حميد رشيد، والمنسق الإعلاميّ للمنتخب مصطفى قيس، ومسؤول التجهيزات علي بدر.

ووفقاً للمؤتمرِ سيرتدي لاعبو منتخب العراق للناشئين في مباراتهم الأولى أمام تايوان صاحب الأرض والجمهور، الطقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأحمر الكامل.

فيما سيكون طقمُ المنتخب العراقي في مباراته الثانية أمام فلسطين الأبيضَ الكامل أيضاً، وسيرتدي الحارس الأزرق الكامل.

أما المباراةُ الثالثة والأخيرة أمام أوزبكستان فسيكون طقمُ المنتخب العراقي هو الأخضر الكامل فيما الحارس سيرتدي اللون الأزرق.

ويلعب العراق في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايوان وفلسطين واوزبكستان .

وكان منتخب الناشئين وصل أمس الاثنين إلى مدينة تايبيه عاصمة تايوان، لخوض غمار تصفيات كأس آسيا دون 17 سنة المؤهلة لنهائيات البطولة التي تستضيفها المملكةُ العربية السعودية العام المُقبل.

وخاض المنتخب أول وحدة تدريبية له بعد وصوله مباشرةً، وعلى أديم ملعب جامعة تايوان الوطنيّة الرياضي، تحضيراً للقاءِ صاحب الأرض والجمهور تايوان بعد غدٍ الأربعاء.