مدرب منتخب العراق للشباب يحدد هدفين من خوض نهائيات آسيا أحدهما التأهل لكأس العالم

شفق نيوز/ ذكر عماد محمد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم فئة الشباب، يوم السبت، بأن الهدف من خوض نهائيات كأس آسيا للشباب هو الفوز بالبطولة، والتأهل لكأس العالم.

وقال محمد في تصريح للصحفيين، "اليوم هو اليوم الأخير للوحدات التدريبية في العراق للذهاب الى اوزبكستان لخوض نهائيات آسيا"، مبينا "استعداداتنا جيدة جدا وكل اللاعبين على أتم الجاهزية لخوض المباريات".

وأضاف أن "هذه البطولة مهمة وتعتبر الأفضل على مستوى القارة، ومن خلالها نذهب إلى كأس العالم للشباب"، مردفا بالقول، "نحن ذاهبون على أساس مبدأين احدهما الذهاب الى كأس العالم، والثاني تحقيق لقب البطولة".

وتابع "لدينا الثقة بأن يقدم لاعبونا اداءً ممتازاً في البطولة"، مشيرا إلى أن "الرغبة كبيرة لديه بأن يتوجه عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب الى المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني خلال العامين المقبلين".

تنطلق نهائيات كأس آسيا للشباب في الاول من شهر آذار/ مارس المقبل في اوزبكستان، ويواصل منتخب شباب العراق تدريباته في ملعب المدينة في العاصمة بغداد بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً.

وتضم مجموعة منتخب شباب العراق منتخبات اوزبكستان واندونيسيا وسوريا، وسيخوض منتخب العراق مباراته الاولى في الاول من اذار/ مارس المقبل بلقاء منتخب اندونيسيا في الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت بغداد في ملعب لوكوموتيف.

ويلاقي منتخب شباب العراق اصحاب الارض والجمهور المنتخب الأوزبكي في مباراته الثانية في الرابع من الشهر نفسه في الساعة الخامسة عصراً في ملعب ملي.

ويواجه منتخب العراق نظيره السوري في آخر مواجهاته في المجموعة في السابع من آذار/ مارس المقبل في الساعة الخامسة عصراً في ملعب لوكوموتيف.