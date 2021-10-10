مدرب منتخب العراق الاولمبي يكشف عن تشكيلته أمام السعودية

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق الأولمبي سوكوب عن تشكيلة الاولمبي الذي سيواجه نظيره السعودي في مباراة نصف نهائي غرب اسيا الجارية احداثها في السعودية حاليا.

وتألفت التشكيلة للقاء اليوم من حسن احمد لحراسة المرمى ، وحسن رائد وعباس ياس و محمد الباقر للدفاع، وصادق زامل وزيدان إقبال ومنتظر محمد ومنتظر عبد الامير واحمد سرتيب ومؤمل عبد الرضا للوسط، ورضا فاضل للهجوم.

وتقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسيرتدي المنتخب العراقي الأولمبيّ الزي الأبيض الكامل في المباراة، بينما سيرتدي الاولمبي السعودي الزي الأخضر.