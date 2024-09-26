مدرب منتخب الشباب عن مواجهة الفلبين: طالبنا اللاعبين بنسيانِ مواجهةِ بروناي

شفق نيوز/ أكمل منتخبُ الشباب تحضيراته لمُواجهةِ منتخب الفلبين غداً الجمعة في ثاني مبارياته ضمن تصفياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً والمُقامة في مدينةِ بوريرام التايلاندية.

وأجرى ليوثُ الرافدين تدريباتهم الأخيرة على ملاعب التدريبِ الخاصّة بالبطولةِ، وركز خلالها الملاكُ التدريبيّ على الأمورِ التكتيكيّةِ التي سيخوض بها مباراةَ الغد أمام الفلبين، وكذلك التدريبات الاستشفائيّة للاعبين.

وأكد مدربُ منتخب الشباب "عماد محمد" جاهزيةَ اللاعبين لمُواجهةِ الفلبين من الناحيتين الفنيّة وكذلك البدنيّة، مشيراً إلى أن، المنتخبَ سيخوض كلَ مباراةٍ بتركيزٍ ذهني عالٍ مهما كانت قيمة الخصم المُقابل.

وأضاف أنه "طالبنا اللاعبين بنسيانِ مواجهةِ بروناي التي حققنا خلالها انتصاراً كبيراً، واللعب بثباتٍ وانضباطِ حتى نواصلَ كسبَ النقاط قبل المواجهةِ الأخيرة والمهمة أمام منتخبِ تايلاند صاحب الأرض والجمهور".

وأردف: إن هدفنا واضح من البدايةِ وهو التأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا، وهذا الأمرُ لا يتأتى من دون عملٍ فني وتخطيطٍ صحيحٍ، وكذلك انضباط اللاعبين والتزامهم بتعليماتِ الجهاز الفنيّ.

وواصل : إن مواجهةَ يوم غدٍ الجمعة أمام الفلبين ستكون بوابةَ العبور نحو النهائياتِ كون الانتصار فيها سيقربنا من التأهل إلى البطولةِ الأهم في القارةِ الآسيويّة.

يذكرُ أن المنتخب الوطني العراقي للشباب كان قد تغلبَ على بروناي، أمس الأربعاء، في افتتاحِ مبارياته ضمن تصفياتِ كأس آسيا بنتيجةٍ كبيرةٍ قوامها (15) هدفاً من دون مقابل، وسيقابل منتخبَ الفلبين غداً الجمعة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيتِ العاصمة بغداد.