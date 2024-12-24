مدرب البحرين: منتخب العراق قوي وقد هزم اليابان .. كاساس: سعدون سيلعب مع 10 آخرين

شفق نيوز/ أثنى مدرب منتخب البحرين لكرة القدم، دراغان تالاييتش، يوم الثلاثاء، على أداء المنتخب العراقي، واصفا اياه بانه منتخب "قوي جداً وتمكن من هزيمة نظيره الياباني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن لقاء المنتخب البحريني غدا ضد نظيره العراقي ضمن بطولة خليجي 26 في الكويت.

وقال تالاييتش خلال المؤتمر، إنهم "يستعدون بشكل جيد لمباراة الغد"، مردفا بالقول "نتمنى أن نظهر بأعلى مستوى ممكن".

وأضاف "نحترم منتخب العراق كثيرًا فهو منتخب قوي"، مشيرا الى أن "المباراة ستكون صعبة وقوية للطرفين".

واعتبر مدرب المنتخب البحريني أن "العراق يقدم أداءً مميزًا"، إلا أن قال إنه واثق من فريقه بتحقيق الفوز في مباراة الغد.

كما أشار إلى أن "منتخب العراق سيواجه السعودية، وعندها ستدركون ما أعنيه عندما تواجهون فريقًا مثل هذا".

وتابع تالاييتش "نحترم منتخب العراق بشكل كبير، فقد تمكنوا من هزيمة منتخب اليابان، وإذا استطعنا تحقيق الفوز على العراق، فإننا سنكون قادرين على الفوز على اليابان في طوكيو ضمن تصفيات كأس العالم".

بدوره قال مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في مؤتمر صحفي عقده بشأن المباراة ذاتها، إن "اللاعب مصطفى سعدون سيلعب غدا و10 لاعبين آخرين في مباراة البحرين".