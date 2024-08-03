مدرب محترف يقود كرة دهوك للموسم المقبل

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي دهوك مع المدرب السويدي المحترف "تركي الأصل" مسعود ميرال لقيادة فريقها الكروي للموسم المقبل بدوري نجوم العراق 2024-2025 .

وقال جاسم محمد حاجي امين سر النادي ومدير الفريق لوكالة شفق نيوز، قررت إدارة النادي تسمية مدرب محترف لقيادة فريق النادي استعدادا للموسم الكروي المقبل، مبينا ان الادارة عدت التجربة جديدة للكرة الدهوكية على أمل تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل .

‏وأضاف أن فريق دهوك مقبل على بطولة مهمة هي بطولة الأندية الخليجية الأبطال وإن المدرب لديه خبرة كبيرة في هذه البطولات الخارجية وسيخدم الفريق بمهمته، سيما وأنه قاد فرق عديدة وحقق معها نتائج مرضية.

واليوم، تسلم مهام قيادة كرة دهوك المدرب المحترف السويدي "تركي الأصل" مسعود ميرال للموسم الجديد من دوري نجوم العراق.

يذكر أن المدرب مسعود ميرال سبق أن حقق في الموسم الماضي لقب الدوري والكأس والسوبر الإماراتي مع نادي الوصل.

وعمل ميرال سابقاً مساعدا لمدرب أندية "دالكور السويدي" ورديف نادي "مالمو السويدي" ونادي "أيك سولنا السويدي".