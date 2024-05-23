مدرب مانشستر يونايتد يواصل التهرب من مستقبله

شفق نيوز/ واصل المدير الفني لمانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، يوم الخميس، تهربه من الإجابة على سؤال يتعلق بمستقبله، في وقت يتعرض لضغوط كبيرة مع أداء متذبذب للفريق.

ورد تين هاغ، على سؤال أحد الصحفيين حول مستقبله، مع الشياطين الحمر، بالقول: "الأمر كله يتعلق بالألقاب.. لدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب".

وأضاف: "في السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك الكثير من الألقاب في النادي، لكن لدينا الفرصة للفوز بلقبين خلال عامين"، في إشارة إلى الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.

ويؤمن تين هاغ، بقدرة فريقه على إنقاذ موسمه، بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقرر يوم السبت المقبل.

ورفض الإجابة على سؤال عما إذا كانت مباراة السبت هي الأخيرة له مع مانشستر يونايتد.

‎وقال: "ليس لدي ما أقوله.. أركز فقط على العمل الذي يجب أن أقوم به وهو الفوز بمباراة السبت، وبعدها نواصل المشروع.. لقد جئت إلى هنا للفوز بألقاب. يوم السبت لدي فرصة لتحقيق ذلك وحصلنا على هذه الفرصة كفريق".

‎ويبدو أن المدرب يحظى بدعم مجموعة كبيرة من المشجعين الذين طالبوا باستمراره، إذ راج وسم يحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

‎وحقق مانشستر يونايتد، كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، لكنه حقق فوزا واحدا فقط في آخر 5 مباريات نهائية، وهو الفوز 2-1 على كريستال بالاس بعد الأشواط الإضافية عام 2016.