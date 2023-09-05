مدرب ماكاو:  لا يمكن أن نُقارن بالمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أكد المديرُ الفني لمنتخب ماكاو "جونغ يونغ"، يوم الثلاثاء، إن تواجدهم في التصفيات الآسيوية يأتي من باب الحُصول على الخبرة عبر مواجهة منتخبات مهمة على صعيد الكرة الآسيوية.

وقال يونغ في تصريحات أطلقها اليوم، إن مجموعتنا صعبةٌ جدا، ولا يمكن مقارنةُ منتخبنا مع المنتخب الأولمبي العراقي الذي يعدُ واحدا من كبار القارة الآسيوية.

وأضاف: من الصعب التفكير في إننا يمكننا أن نحدث أي مفاجأة أمام منتخب متمرس يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق خصوصا وهو بطل غرب آسيا.

وبين: جمعنا المنتخب خلال 3 أشهر فقط، وأغلبهم لاعبون شباب يجتهدون من أجل تقديم الأفضل ، لذا لم نضغط عليهم من أجل تحقيق النتائج.

واختتم حديثه قائلا: بغض النظر عن النتائج نتطلعُ إلى أن نحصل على الخبرات اللازمة من خلال الاحتكاك مع منتخبات مثل العراق والكويت.

ويستضيف ملعب صباح السالم في الكويت يوم غد الأربعاء، مباراة تجمع منتخبي العراق وماكاو، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت بغداد.