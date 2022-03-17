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مدرب ليفربول يوضح سبب غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية أمام أرسنال

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-17T04:52:15+0000
مدرب ليفربول يوضح سبب غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية أمام أرسنال

شفق نيوز/ أوضح مدرب ليفربول الإنكليزي، يورغن كلوب، أن "كل شيء على ما يرام" مع نجم الفريق المصري، محمد صلاح، بعد أن احتفظ به على دكة البدلاء في الشوط الأول من المباراة ضد أرسنال، أمس الأربعاء.

ورغم أن صلاح كان في حالة بدنية جيدة بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في المباراة ضد برايتون، قرر كلوب عدم الاعتماد عليه كأساسي منذ الشوط الأول.

ونقلت صحيفة "ميرر" البريطانية عن كلوب قوله؛ إن صلاح تعافى من الإصابة، مضيفا إنه كانت أمامه فرصة لإحداث تغييرات في تشكيلة الفريق، وهو ما فعله.

وأوضح كلوب أن صلاح خاض حصة تدريبية واحدة مع الفريق قبل المباراة، مصرا على أن كل شيء على ما يرام مع اللاعب وأنه يستعين باللاعبين الجاهزين في كل مباراة.

وحسم ليفربول موقعته المؤجلة من المرحلة السابعة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع مضيفه أرسنال 2-صفر، ليصبح على بعد نقطة من مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر.

وبفوزه التاسع توالياً في الدوري الممتاز والثاني عشر على التوالي محلياً، أشعل ليفربول الصراع على اللقب بعدما بات على بعد نقطة فقط من سيتي مع بقاء تسع مراحل على نهاية الموسم، علما أنها سيلتقيان في قمة نارية على ملعب الاتحاد في العاشر من أبريل المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين

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