مدرب ليفربول يفاجئ محمد صلاح بقرار حاسم

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت، يوم الثلاثاء، التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز بفارق ثلاثة أهداف للعبور إلى نصف النهائي، وإقصاء حامل اللقب.

ومرة أخرى يجد نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح نفسه على مقاعد البدلاء في قمة الليلة، بعدما جلس احتياطيا طوال لقاء الذهاب، وذلك رغم تألقه في الانتصار الأخير على فولهام بتسجيل الهدف الثاني لـ"الريدز".