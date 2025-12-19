مدرب ليفربول يعلّق على أزمته مع "المو" صلاح: تجاوزنا الأمر

شفق نيوز- لندن

علّق مدرب ليفربول، أرني سلوت، اليوم الجمعة، على مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية، ملمحاً إلى انتهاء الأزمة بينه وبين "المو صلاح".

وأجاب سلوت عن سؤال حول احتمال إجراء محادثات إضافية مع صلاح، خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، بالقول: "قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال، تجاوزنا الأمر، كان ضمن القائمة وكان أول لاعب أشركته كبديل في مباراة برايتون".

وأضاف سلوت في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة توتنهام يوم غد السبت، "الآن هو في كأس الأمم الأفريقية، يلعب مباريات مهمة له ولمنتخب بلاده، من الإنصاف لهم ولنا، لأننا نخوض مباريات مهمة جداً، أن يكون كل تركيزه هناك، يجب ألا نشتت الانتباه بالحديث عن فترة من ليفربول"، مضيفاً "تجاوزنا موضوع مقابلة ليدز ولعب ضد برايتون".

وانضم صلاح إلى المنتخب المصري، نهاية الأسبوع الماضي، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.

وشهدت علاقة صلاح بمدربه سولت، توتراً حاداً في الفترة الأخيرة على خلفية تصريحات "المو صلاح" التي زعم فيها أن علاقته مع مدرب ليفربول "انهارت"، وأن "النادي خذله وألقى به تحت الحافة"، عقب جلوسه على دكة البدلاء لمباريات عدة.

وتم استبعاد المو كعقاب له من قائمة الفريق التي واجهت فريق إنتر ميلان الإيطالي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ما يبدو فإن سلوت وصلاح قررا طي صفحة الخلاف، عندما دخل المهاجم المصري في الشوط الأول من مباراة برايتون، السبت الماضي، وساعد فريقه في الفوز بهدفين نظيفين.