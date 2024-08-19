مدرب لياقة برشلونة ينضم إلى المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تعيين المدرب الإسباني رافائيل بول كمدرب مساعد جديد للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب المساعد السابق بابلو غراندز.

وأكد عضو الاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن بول الذي اختاره كاسا كان مدرب اللياقة البدنية لنادي برشلونة الإسباني عام 2015، ، كاشفا أن بول يعتبر صديقًا مقربًا لكاساس، حيث عملا معًا في أندية متعددة، منها برشلونة وروما وسيلتا فيغو، وكذلك في باريس سان جيرمان، فضلا عن المنتخب الاسباني مع المدرب انريكي.

وقضى بول ثلاث سنوات كمدرب للياقة في برشلونة، حيث كان الفريق أقل الفرق تعرضًا للإصابات العضلية، وقد وصفته الصحافة الاسبانية حينها بأنه "كلمة سر نجاح" النادي الكتلوني.

وأشار الموسوي إلى أن المدرب الجديد سيحل محل المدرب الإسباني السابق بابلو غراندز، الذي قرر الانضمام إلى فريق نادي الميناء في الموسم الكروي المقبل.

وأكد الموسوي أن اختيار بول يعكس تقديرًا كبيرًا لخبرته ومؤهلاته، وهو ما سيفيد المنتخب الوطني العراقي، خاصةً في ظل الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المهمة.

وسيفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة نظيره العماني في البصرة في الخامس من ايلول المقبل، تليها مباراة أمام الكويت في الكويت في العاشر من أيلول ضمن نفس التصفيات.