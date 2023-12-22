مدرب ألافيس ينهار ويفقد أعصابه بعد هدف ريال مدريد "القاتل" (فيديو)

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو لحظات من الغضب الجنوني لمدرب ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا بلازا، بعد الخسارة أمام نادي ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووثقت الكاميرات حالة الغضب الجنونية التي امتلكت غارسيا بعد خسارة فريقه، حيث استمر في الصراخ وركل أشياء من حوله، ثم أمسك بشخص على دكة البدلاء بعصبية، قبل أن يقوم بخلع سترته ورميها.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم نهاجم بشكل جيد أمام 10 لاعبين.. لكننا لم نواجه معاناة هجومية أيضًا، وما أغضبني هو الهدف".

وسجل لوكاس فاسكيز هدفا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود فريق العاصمة لفوز بهدف نظيف وبعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 54 من المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

وحول فاسكيز ركنية لعبها الألماني توني كروس، برأسه إلى الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وصعد ريال مدريد بهذا الفوز إلى المركز الأول في الدوري بفارق الأهداف عن نادي غيرونا، ولكل منهما 45 نقطة، بعدما فرط الأخير في الصدارة بعد تعادل بهدف لمثله أمام ريال بيتيس.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

من جانبه، قال مدرب العملاق الإسباني، كارلو أنشيلوتي: "كانت مباراة صعبة بنقص عددي.. كان الجميع يعتقد أننا سنتعثر اليوم. لكننا صمدنا بصورة جيدة بعشرة لاعبين ودافعنا بصورة جيدة وفي النهاية، تكللت جهودنا".