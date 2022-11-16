مدرب كوبي للإشراف على الملاكمة العراقية والهدف أولمبياد باريس

شفق نيوز / اتفق الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الأربعاء، مع مدرب كوبي للإشراف على تطوير رياضة الملاكمة العراقية، لبناء جيل من الملاكمين قادرين على المنافسة في أولمبياد باريس بعد عامين.

وقال رئيس الاتحاد علي تكليف لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي للعبة اتفق مع المدرب الكوبي (الويس) لقيادة المنتخبات الوطنية والأشراف على الملاكمين المواهب لمدة عام واحد".

واشار تكليف الى أن "المدرب الكوبي وصل الى العراق والتقى مع امين عام اللجنة الاولمبية هيثم عبد الحميد وتم حسم كل الأمور المتعلقة بالعقد".

وأوضح رئيس الاتحاد ان "الاتحاد وفر للمدرب الكوبي السكن والإطعام مع راتب شهري وافق عليه الطرفان"، مشيرا الى أن "الهدف من التعاقد مع المدرب الكوبي هو بناء ملاكمين قادرين على تمثيل العراق في دورة الالعاب الاولمبية المقررة في باريس 2024".

وكان الاتحاد العراقي للملاكمة، وقع ، عقداً تدريبياً مع المدرب الأذربيجاني جافيد إبراهيم لقيادة منتخبي الاشبال والناشئة للملاكمة.