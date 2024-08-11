مدرب كرواتي يقود نفط البصرة وجهاز فني جديد للزوراء

شفق نيوز/ ‏أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، يوم الأحد، تعاقدها رسمياً مع الملاك التدريبي المساعد لفريق نادي الزوراء لقيادة الفريق للموسم الكروي المقبل الى جانب المدرب الاول عصام حمد .

‏وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو إدارة الزوراء ، ومشرف الفريق ، لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت مع المدرب عصام حمد لضم مساعدين معه لقيادة فريق نادي الزوراء الموسم المقبل.

وأضاف إن المدربين اللذين انضما للجهاز الفني هما، المساعد "حيدر عبيد" ، ومدرب اللياقة "مازن عبد الستار"، وقد أصبحا بشكل رسمي ضمن الكادر التدريبي لنادي الزوراء للموسم الجديد .

من جانب اخر تعاقدت ادارة نادي نفط البصرة رسمياً مع المدرب الكرواتي أندري باناديتش لقيادة كرة نفط البصرة في دوري نجوم العراق.

‏الى ذلك تعاقدت ادارة الميناء رسمياً مع مدرب اللياقة أمير رزاق لينظم للكادر التدريبي لنادي الميناء الذي يقوده البرازيلي جورفان فييرا .