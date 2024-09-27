مدرب كربلاء يتهجم على حكم اللقاء بعد التعادل القاتل أمام النجف

شفق نيوز/ جرت أحداث مؤسفة، بعد نهاية مباراة كربلاء والنجف، التي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.

وتهجم المدرب حسن احمد، على حكم المباراة، وبعد ذلك، قام عدد من لاعبي كربلاء بالتهجم أيضا على الحكم.

وكان سبب التهجم هو لاحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء بوقت قاتل شكك فيها المدرب، إضافة لبعض القرارات ضد كربلاء التي رآها المدرب حسن أحمد مجحفة، وغير صحيحة بحق فريقه، وجاء من الركلة هدف التعديل للنجف في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.

وتعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق النجف 1-1 في ديربي الفرات الأوسط.

و‏جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني، سجل فريق كربلاء هدفه عن طريق عبدالله حسون، في الدقيقة 71، وسجل النجف هدف التعديل عن طريق علي فائز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.