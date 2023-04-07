مدرب في الدوري الانكليزي قد يخلف انشيلوتي

زعمت تقارير صحفية أن ريال مدريد وضع مدربًا إسبانيًا، كبديل مثالي لقيادة الفريق، تحسبًا لإمكانية رحيل المدير الفني كارلو أنشيلوتي، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد حدد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، للتفاوض معه كبديل للإيطالي المخضرم.

وأكدت أن أرتيتا يعد أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي، الذي تربطه تقارير صحفية بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل.

ورغم أن المدرب الإسباني قلل من شأن الشائعات، المثارة حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، إلا أن النادي اللندني في حالة تأهب لاحتمال رحيله، وفقا للصحيفة البريطانية.

وبدوره، حدد آرسنال الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، كبديل محتمل لخلافة أرتيتا، خاصةً أنه يقدم موسمًا استثنائيًا مع فريقه الحالي.

ويسعى أرتيتا والجانرز بقوة للفوز بلقب البريميرليج، الذي يتصدره الفريق حاليا برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.