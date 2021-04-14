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مدرب فريق الشرطة: لدينا مصادر قوة كبيرة سنعمل على توظيفها

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-14T17:03:34+0000
مدرب فريق الشرطة: لدينا مصادر قوة كبيرة سنعمل على توظيفها

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق نادي الشرطة العراقي، الكسندر اليتش، يوم الأربعاء، ان منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا ستكون صعبة جدا لما تضمه من فرق تمثل نماذج متميزة في خارطة الكرة الآسيوية.

وقال اليتيش، في مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات الصحفية لملعب الجوهرة الرديف، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان الشرطة سيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل يشرف الكرة العراقية وتاريخ النادي.

وأشار الى ان "الشرطة لديه مصادر قوة كبيرة مثلما للفرق الاخرى في المجموعة، وسنعمل على توظيفها بالطريقة الصحيحة التي تؤمن لنا ذلك الظهور الجيد".

وبين اليتش، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، ان "الملاك التدريبي وضع برنامجا خاصا للمنافسة الاسيوية، ونعرف جيدا ان هناك تحديات كبيرة ستواجهنا لاسيما البدنية، لكننا سنعمل على تذليل تلك المعوقات".

واضاف ان "برنامج البطولة وآليتها سيصعب علينا الاعتماد على اسماء محددة، لذلك سنعمل على تدوير الأدوات الموجودة لدينا والاستفادة من مجهوداتهم طيلة المباريات الست التي سنخوضها".

من جهته، أكد مدافع فريق الشرطة، سعد ناطق، ان "الفريق عازم على الظهور بشكل مختلف في النسخة الحالية من البطولة، لاسيما ان اغلب اللاعبين اصبحت لديهم الخبرة في مثل هكذا منافسات".

وأضاف ان "فريق الدحيل من الفرق المتقدمة والصعبة لكننا وبمعونة الجهاز الفني درسنا مكامن القوة والضعف لديهم، وسنعمل على تطبيق التكتيك الذي تدربنا عليه في الأيام الماضية من اجل الوصول الى الهدف المطلوب".

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