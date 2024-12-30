مدرب فريقه الكروي استقال.. نادي النجف يعلق نشاطاته ويحمل وزيرة المالية المسؤولية

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي النجف الرياضي، يوم الاثنين، عن تعليق أنشطتها، كما استقال مدرب فريقها الكروي عبد الغني شهد بسبب امتناع وزارة المالية وإدارة مطار المحافظة الدولي من صرف مستحقات النادي.

وقال الأمين المالي لنادي النجف، علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي في الطريق لتعليق نشاطاته بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها وسببها وزيرة المالية طيف سامي التي تمتنع عن تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بصرف أربعة مليارات دينار خصصت لأندية النخبة".

وأضاف "النادي يعاني معاناة كبيرة بسبب الأزمة المالية لعدم صرف مستحقاتنا المخصصة من رئاسة الوزراء ومطار النجف"، مؤكداً أن "إدارة النادي طرقت أبواب جميع المسؤولين لكن لم نحصل على ما نريد لاستمرارية نادينا الجماهيري العريق الذي يقف خلفه جمهور واسع".

وتابع "لم يتم صرف رواتب اللاعبين والملاكات الفنية منذ ثلاثة أشهر ما دعاهم إلى الإضراب عن التدريب، على الرغم من أن النادي يسير بخطى جيدة وحقق فريقه الكروي انتصارات على أقوى الفرق ويحتل حالياً مركزاً جيداً في دوري نجوم العراق".

وبين هاشم "مدرب الفريق عبد الغني شهد قدم استقالته لأن الأجواء غير مناسبة وحرصاً منه على اللاعبين الذين لم يستلموا استحقاقاتهم لاسيما المحترفين منهم، مما ولد ضغطاً إضافياً على المدرب فقرر الاستقالة، لذلك النادي سيعلق نشاطاته".

يشار إلى أن لاعبي فريق النجف امتنعوا عن أداء التدريبات قبل نحو أسبوعين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر، ومن ثم عادوا إلى التدريب ليضربوا عنه مجدداً خلال الأسبوع الجاري.