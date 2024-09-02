مدرب عراقي يهاجم الأجانب: هيرنانديز ترك كربلاء لعدم وجود الملاهي والكحول

شفق نيوز/ رأى المدرب العراقي المعروف حسن احمد، يوم الاثنين، أن المدرب الأجنبي سيواجه صعوبة في تدريب الأندية العراقية، عازياً سبب ترك مدرب نادي كربلاء الأسباني كارلوس هيرنانديز الفريق لعدم وجود "ملاهي ومشروبات كحولية"، حسب قوله.

وأوضح أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "جميع المدربين الأجانب سيفشلون في الدوري العراقي باستثناء الذين يدربون فريقي الشرطة والقوة الجوية لتوفير هذين الناديين كل وسائل النجاح للفرق وامتلاكها ميزانية ضخمة تساعد في توفير كل احتياجات المدرب".

وأضاف، أن "المدرب العراقي يتعرض لحملة تدمير من خلال اعتماد الأندية على مدربين أجانب أغلبهم غير مؤهلين ولا قادرين على العطاء مع الفرق العراقية".

واشار احمد الى ان "المدرب الاجنبي لايستطيع البقاء في العراق لتدريب اللاعبين العراقيين في دوري النجوم وباقي الدوريات"، لافتاً إلى أن "المدرب الأسباني في كربلاء غادر الفريق ولم يتحمل البقاء لمدة شهر لعدم توفر وسائل الترفيه التي يحتاجها كما في بلده وهذا خير دليل على كلامي".

وتابع أن "المدرب الإسباني هرب من كربلاء لأنه كان يريد بارات وملاهي ومشروبات كحولية، وفي كربلاء هذه الأمور غير موجودة فانهزم"، بحسب قوله.

وكانت ادارة نادي كربلاء الرياضي، أعلنت أول امس السبت، بأن المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز قدم استقالته واعتذاره عن مواصلة تدريب فريق كربلاء الكروي قبل انطلاق الدوري لأسباب وصفها المدرب بالشخصية.

‏وقال رئيس نادي كربلاء أحمد هدام لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز لم يتمكن من التأقلم في العراق رغم توفيرنا كل الإحتياجات الخاصة به من إسكان ونقل واهتمام على مستوى عال إلا أنه قرر ترك الفريق والعودة إلى إسبانيا".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اشترط على المدرب أن يحمل شهادة برو في التدريب، ولا يحق لأي مدرب تدريب أكثر من فريق خلال الموسم، وعند إقالته أو إستقالته، يحق له الذهاب للعمل مع فرق الدرجات الادنى الأخرى.