مدرب عراقي ينهي مشواره في الدوري السعودي لكرة الصالات بسبب "اتفاق أخلاقي"

شفق نيوز/ كشف المدرب العراقي علي طالب لكرة الصالات، يوم الأربعاء، عن إنهاء رحلته في الدوري السعودي مع نادي العروبة، والعودة إلى العراق بسبب "اتفاق أخلاقي" مع نادي نفط الوسط.

وقال طالب لوكالة شفق نيوز "لقد أنهيت عقدي مع العروبة السعودي بعد أن قدته بنجاح وأهلته لدوري الروشة السعودي، وقررت العودة إلى العراق والعمل مع الأندية العراقية".

وأضاف "لقد أنهيت رحلتي الاحترافية بالسعودية بنجاح بعد أن حققت لفريق العروبة انتصارات جيدة في الدوري السعودي لكرة الصالات، وقد أبدى النادي رغبته بالتجديد ليّ لكنني مرتبط باتفاق أخلاقي مع إدارة نفط الوسط العراقي ولهذا قررت العودة للدوري العراقي".

وأشار طالب إلى أنه وقع كشوفات عقده مع فريق نفط الوسط ويساعده منتظر ناصر، وغسان العابدي، ومحمد نور، ومحمد طارق عليوي، فضلاً عن ضم اللاعب حيدر حسن لفريق نفط الوسط والذي كان محترفاً في العروبة السعودي أيضاً، وسيمون إلى حانب زملاءه في الموسم المقبل.

وختم بالقول "إنني أسعى لإعادة اللقب لنفط الوسط بعد أن فقده هذا الموسم لاسيما بعد أن كان الفريق متسيداً على اللقب لسنوات طويلة ونرجو الله أن نوفق في مهمتنا الجديدة".