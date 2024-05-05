مدرب عراقي يقود نادٍ سعودي الى المربع الذهبي لنهائي الرياض لكرة الصالات

شفق نيوز/ تأهل فريق العروبة السعودي الذي يقوده المدرب العراقي علي طالب ابو شجاع الى المنافسات النهائية لدوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري السعودي الممتاز لكرة الصالات بعد فوزه اليوم على فريق الجندل 7-5.

وقال أبو شجاع لوكالة شفق نيوز "لقد تأهلنا الى نهائي الرياض الذي يضم اربعة فرق تتنافس فيما بينها لضمان بطاقة التأهل الى دوري السعودي الممتاز"، مبينا أن "المحترف العراقي حيدر محسن قدم مستوى كبير جدا واعتبره من أبرز المحترفين حيث سجل هدفين في لقاء اليوم وصنع ثلاثة وكان نجم اللقاء".

واضاف ان "نهائيات الرياض الحاسمة ستنطلق يوم 25 من شهر ايار الحالي ونطمح ان نخطف الصدارة والتأهل إلى الدوري السعودي الممتاز".

وبين ان "الدوري العام يتنافس فيه 55 فريقا يتأهل منها 16 فريقاً بعدها تتنافس لتتأهل اربعة فرق الى النهائيات وكان فريقنا العروبة أحد الفرق الثلاثة، علما أن فريق العروبة يتأهل لأول مرة في تاريخه".