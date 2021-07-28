مدرب عراقي يقود نادي الرمثا الأردني

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي الرمثا الاردني لكرة القدم مع المدرب العراقي امين البير فيليب.

وتم توقيع العقد مع المدرب العراقي لموسم واحد قابل للتجديد وسيتسلم مهمة تدريب فريق نادي الرمثا الاردني رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد تم توقيع العقد بشكل رسمي وتم تقديم المدرب العراقي رسمياً بمؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

ويرافق المدرب امين فيليب ضمن الجهاز الفني العراقيان، علي النعيمي محللا فنيا والمهندس حسام المعمار محللا كمياً.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم تعاقد مع المدرب العراقي عدنان حمد لقيادة منتخبه الوطني في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

والمدرب أمين البير فيليب سبق له العمل مع المدرب عمو بابا في المدرسة الكروية عام 2002 ثم عمل مدربا مساعدا في فريق نادي الأمانة في بغداد عام 2003، وتحصل على شهادة التدريب PRO الإتحاد الأردني لكرة القدم خلال عام 2020.