مدرب عراقي يشخّص خللاً "كبيراً" بأداء المنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم نظيره منتخب الامارات الاولمبي يوم الأربعاء، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير سعود بن جلوي بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفي السياق، دعا المدرب حسن احمد سوكوب مدرب المنتخب الاولمبي الى "ضرورة معالجة الخلل الواضح في الجانب الدفاعي بلقائه امام منتخب الامارات، لاسيما بعد ان كان الخلل كبيرا في هذا المركز في اللقاء الاول امام فلسطين".

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، "ادعو سوكوب لتصحيح الاخطاء ومعالجة الثغرات في لقاء اليوم لاسيما وان منتخبنا سيواجه فريق الامارات الذي يعتبر من الفرق المحترمة في المنطقة وله اسلوب مغاير عن منتخب فلسطين الذي واجه منتخبنا في المباراة الاولى".

واشار الى ان "المنتخب الاولمبي أُعد بشكل جيد من خلال اقامة معسكرات تدريبية جيدة وتلقيه اهتمام من قبل المعنيين وكان على المدرب تشخيص الاخطاء ومكامن القوة والضعف في صفوف الفريق منذ البداية".

وبين احمد ان "اللاعبين تم اختيارهم بشكل جيد ووفق مواصفات عالية لكني اعتقد ان عدم ظهورهم بالمستوى المطلوب امام فلسطين هو حساسية المباراة الاولى فدائما مانرى الفرق في المباراة الاولى لم تقدم ماهو مرجو، لكن ما يعاب على الفريق هو ان انه لم يكن بمستوى الطموح امام فلسطين الذي توقعناه رغم الفوز عليه بهدف جاء في وقت متاخر".

ويسعى المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم إلى تحقيق النقاط الكاملة في مواجهة المنتخب الاماراتي، لفك صدارة المجموعة الثانية، وتعزيز حظوظه للتواجد في الدور نصف النهائي للبطولة.