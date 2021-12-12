مدرب عراقي يحمل بيتروفيتش النتائج السلبية ويدعو لإدخال تقنية "الڤار" في الدوري

شفق نيوز/ حمّل مدرب نادي نفط الوسط عبد الغني شهد، يوم الأحد، مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش مسؤولية النتائج السلبية للمنتخب في بطولة كأس العرب، داعياً الى إدخال تقنية "الڤار" في الدوري العراقي للتخلص من الأخطاء التحكيمية القاتلة.

وتحدث شهد لوكالة شفق نيوز، عن اخفاقات المنتخب العراقي ببطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم فائلاً، "لا احمل اللاعب العراقي النتائج السلبية التي خرج بها منتخبنا لأن اللاعب من صنيعة المدرب ، وكان من المفترض ان يصل بلاعب منتخبنا لاعلى مستويات اللياقة البدنية والتطبيق الخططي والمهاري لكن وجدنا العكس ، وبالتأكيد ان كل تلك الامور من مسؤولية المدرب الذي لم يتمكن من التحكم بادواته بشكل مقنع".

واصاف ان "المدرب لم يثبت على تشكيلة معينة ولاسيما في مثل هكذا منافسات حساسة من تصفيات مؤهلة لكأس العالم فمن الغريب عدم استقرار المدرب على تشكيلة معينة والتغيير باستمرار ونحن داخل منافسات تعد من اهم المنافسات الكروية".

ودعا شهد لـ"عدم جعل ضعف الدوري شماعة تتعكز عليها الجهات المتضررة من نتائج منتخبنا السلبية وتراجع ادائه"، مؤكدا ان "لاعبينا جيدون ودورينا من اقوى الدوريات، لكن يعاب عليه قرارات بعض الحكام غير المقصودة التي تؤثر على النتائج".

وطالب شهد الاتحاد العراقي للعبة بـ"ادخال تقنية الڤار في الدوري حتى وإن استقطعوا من عقود لاعبي الاندية كون الڤار سيحل الكثير من المشاكل التحكيمية التي أثرت سلباً على نتائج الدوري".

واكد بان "الدوري العراقي هو من اقوى دوريات المنطقة باستثناء الدوري السعودي الذي يعد الافضل على الاطلاق من نواحي تنظيمية وفنية واستقطاب محترفين على مستوى عال".

واضاف شهد "لابد من ادخال نظام الفڤار بملاعبنا لأن الحكم يخطأ احيانا لكن بعض الاخطاء التي يقع بها قاتلة وتؤثر على ترتيب الفرق ومصيرها بالدوري فعليه لابد من ادخال الڤار لحسم الإشكالات التي تحدث".