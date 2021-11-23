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مدرب عراقي يتوقع "معاناة جديدة" مع ادفوكات ببطولة كاس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T08:35:14+0000
مدرب عراقي يتوقع "معاناة جديدة" مع ادفوكات ببطولة كاس العرب

شفق نيوز/ توقع مدرب عراقي، أن يواجه المنتخب الوطني "معاناة جديدة" مع المدرب الهولندي ادفوكات ببطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر نهاية الشهرالحالي.

وقال مدرب نادي الكرخ حسن احمد، لوكالة شفق نيوز، إن بطولة العرب المقررة في قطر ستكون اصعب على منتخبنا من التصفيات الاسيوية الحالية لما تشارك فيه من منتخبات على مستوى عال، مبيناً أن النتائج مع المدرب ادفوكات ستكون اكثر سلبية في بطولة العرب، وسيعاني الاتحاد اكثر من الضغط الجماهيري.

وأضاف أن مجموعة منتخبنا تضم فرقاً قوية، متوقعاً أن تولد النتائج السلبية احباطاً على لاعبينا وأن تؤثر على مشوار الفريق في التصفيات الاسيوية لكرة القدم المؤهلة لكاس العالم .

ويستهل المنتخب العراقي اولى لقاءاته يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من هذا الشهر  امام منتخب سلطنة عمان في تمام السابعة مساءً ، ويلاقي يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر كانون الاول المقبل منتخب البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وفي اللقاء الثالث الذي سيقام يوم الاثنين الموافق السادس من كانون الاول المقبل يلاقي اصحاب الارص ىالجمهور منتخب قطر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً .

 

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