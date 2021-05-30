مدرب عراقي: نتمنى اللعب مع فرق اقوى.. والبحرين انسب مكان للمنتخب

‏‎شفق نيوز/ أكد المدرب جمال علي، يوم الاحد، أن الفائدة التي جناها المنتخب العراقي من معسكر البصرة كانت مفيدة ومثالية، مشيراً إلى أنها مشابهة لأجواء البحرين التي ستحتضن منافسات المجموعة.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، "لا بد من تحقيق نتائج جيدة والفوز في المباريات المتبقية لضمان التأهل"، مبيناً أن "الفرصة مؤاتية للتأهل سيما وأن منتخبنا يمر بظروف جيدة ويتصدر مجموعته".

وأشار إلى أن "مباراتي منتخبنا التي خاضها كانت مفيدة في هذا الوقت، لكننا كنا نتمنى أن يخوض منتخبنا الوطني مع فرق اعلى مستوى للحصول على فائدة، وبامكان ماتانيتش تشخيص الخلل في صفوف الفريق العراقي بغية معالجتها قبل الدخول في المنافسات".

وأضاف أنه من الضروري "التغلب على كمبوديا وهونغ كونغ ليقربنا ذلك من التأهل للمرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "عدم ارتياح المنتخب الايراني للعب في البحرين سيسهل من مهمتنا وسيكون عاملاً مساعداً للفوز على اقوى منافس".