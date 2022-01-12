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مدرب عراقي لكرة الصالات يقود فريق "دبا الحصن" الاماراتي للتتويج باللقب

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-12T18:22:21+0000
مدرب عراقي لكرة الصالات يقود فريق "دبا الحصن" الاماراتي للتتويج باللقب

شفق نيوز/ قاد المدرب العراقي علي طالب، يوم الاربعاء، فريقه "دبا الحصن" للفوز بلقب دوري الرديف لكرة الصالات بالدوري الاماراتي، وذلك بالفوز على فريق الحمرية  4-1.

وكان مدرب منتخب شباب العراق لكرة الصالات سابقاً الكابتن علي طالب تعاقد مع ادارة دبا الحصن الإماراتي لقيادة فريقها لكرة الصالات لموسم واحد .

يشار إلى أن منتخب شباب العراق تحت قيادة المدرب علي طالب حقق وصافة بطولة آسيا للشباب لكرة الصالات تحت 20 عام 2017 التي اختتمت في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية امام نظيره الإيراني بهدفين دون رد، والمركز الخامس في أولمبياد الأرجنتين 2018.

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