مدرب عراقي ضمن اللجنة الفنية لصالات كأس العرب

شفق نيوز / انضم مدرب المنتخب العراقي الأسبق، لكرة الصالات، هيثم عباس بعيوي، يوم الاثنين، إلى اللجنة الفنيّة لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في السعوديّة للفترة من 6 ولغاية 16 من شهر حزيران الجاري، وذلك بعد اعتماده رسمياً من قبل اللجنةِ العليا المنظمة للبُطولة.

وكثّف المنتخب العراقي لكرةِ الصالات، جرعاته التدريبيّة في صالةِ نادي الاتحاد بمدينةِ جدة السعوديّة، تأهباً لمُواجهةِ نظيره الفلسطينيّ يوم الأربعاء المقبل في الساعةِ 9:30 مساءً بتوقيتِ بغداد، في باكورةِ افتتاح مباريات بطولةِ كأس العرب.

وشهدت الحصة التدريبيّة، التي جرت يوم الاثنين، حماسةً ونديةً من قبل اللاعبين استعداداً لخوضِ غمار بطولة كأس العرب التي ستبدأ منها نقطةُ البداية مع منتخبِ فلسطين.

يذكر أن قرعةَ البطولة وضعت صالات العراق ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات فلسطين ومصر وموريتانيا، حيث ستكون مباراةُ الافتتاح أمام فلسطين يوم 7 حزيران الجاري، ثم يلتقي مصر يوم 9، ويختتم مشواره بلقاءِ موريتانيا يوم 11 من الشهر الجاري.

ويتأهلُ بطل وثاني كل مجموعةٍ مع أفضل ثالث (منتخبين) إلى الدور ربع النهائي.