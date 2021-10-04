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مدرب عراقي: ذكاء ادفوكات سيعالج النقص ويسد الثغرات

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-04T08:10:14+0000
مدرب عراقي: ذكاء ادفوكات سيعالج النقص ويسد الثغرات

شفق نيوز/ وصف المدرب العراقي جمال علي، اليوم الاحد، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي ديك ادفوكات بأنه "ذكياً وكبيراً"، مشيراً إلى أن فترة تواجده على رأس هرم التدريب "القصيرة" لم تسعفه لاختيار مايراه مقنعاً بالنسبة له.

وقال جمال علي لوكالة شفق نيوز، إن "ادفوكات يحتاج الى مدة طويلة للتعرف على اللاعبين بشكل ادق والوصول الى قناعة كاملة بالتشكيلة التي تمثل المنتخب في استحقاقات مهمة".

وأشار إلى أن "ادفوكات مدرب كبير ولهذا سيسعى لمعالجة الثغرات والنقص الحاصل، سيما بعد الاصابات والغيابات التي تعرض لها المنتخب قبل لقاء لبنان".

وبشأن قرار ايقاف الدوري قال علي، إن "استمرارية الدوري بالتأكيد سترفع المستوى الفني للاعبين وتخدم الفرق وانسجامها"، مؤكداً بنفس الوقت بأن "غياب لاعبي المنتخب سيفقد الدوري الكثير من طعمه وحلاوته".

وتابع، أنه "كلما تواجد اللاعبين السوبر مع انديتهم كلما ارتقى المستوى الفني واشتدت روح المنافسة وهذا مانبحث عنه لكن للضرورة احكام"، مبيناً أن "بعض الفرق تفقد عشرة لاعبين بصفوفها، سيما بعد تزامن استحقاق المنتخب مع استحقاقين لمنتخبي الشباب والاولمبي، وبالتالي نحن نتفهم قرار التاجيل ونراه مناسبا ومقنعا في هذا الوقت".

يشار إلى أن المنتخب العراقي لكرة القدم تلقى أمس الاحد، ضربة موجعة، هي الثانية خلال أسبوع، وذلك قبيل مواجهة نظيريه اللبناني والإماراتي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022.

وبموجب الفحوصات الطبية، سيغيبُ مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم، ريبين سولاقا، عن مباراتي لبنان والامارات، بعد خضوعه للفحوصات التي أثبتت تعرضه  للإصابة، بعد انتهاء مباراة فريقه (بوريرام يونايتد) التايلندي، إثر تمزقٍ من الدرجة الأولى بالعضلة.

وبالتالي سيحتاج ريبين سولاقا، لراحة لا تقل عن عشرة أيام، ما يعني تأكيد غيابه عن مباراتي المنتخب العراقي، أمام نظيريه لبنان والإمارات.

وقبل أقل من أسبوع، تلقى المنتخب العراقي، ضربة موجعة أيضاً، بعد إعلان إصابة اللاعب ضرغام إسماعيل، بتمزق في الغضروف الهلالي الأيسر ليغيب هو الآخر على إثرها عن الملاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع للراحة.

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