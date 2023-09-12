مدرب صربي لقيادة سلة الكرخ العراقي

شفق نيوز/ وقعت الهيئة الادارية لنادي الكرخ الرياضي، اليوم الثلاثاء، عقود الملاك التدريبي ولاعبي فريق السلة بقاعة المؤتمرات الصحفية في مقر النادي بالعاصمة بغداد .

وحضر جلسة التوقيع نائب رئيس النادي حيدر علي لازم، وتضمنت عقود الملاك التدريبي كل من المدرب الأول الصربي توني فوجينتيش، والمدرب المساعد بلال حاتم، والمدرب المساعد الثاني سجاد حسين.

واختتمت ادارة الكرخ عقودها مع لاعبيه للموسم السلوي المقبل وتألفت قائمة اللاعبين من "رشوان جواد واحمد حمزة واحمد فرحان ورشيد عماد وعبد الله طارق وخالد حسن والامريكي آشفورد كودلن وديار احمد وزهير عدي ومصطفى عقيل، والامريكي دي تون جنكس".

وكان فريق نادي النفط توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم الماضي .