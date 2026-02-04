مدرب صالات العراق: مواجهة إيران صعبة والطموح بلوغ نهائي كأس آسيا

شفق نيوز – جاكرتا

أقرّ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، جواو كارلوس باربوسا، يوم الأربعاء، بصعوبة مواجهة المنتخب الإيراني، مشيراً إلى أن المنتخب يطمح للوصول إلى نهائي كأس آسيا.

وقال باربوسا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا لكرة الصالات، إن "المباراة ستكون صعبة وقوية"، مبيناً أن "المنتخب الإيراني يُعد من أقوى منتخبات القارة الآسيوية، و يتصدرها فنياً، فضلاً عن تصنيفه الخامس عالمياً، ما يعكس حجم التحدي المنتظر".

وأضاف أن "الاستقرار الفني الذي يعيشه المنتخب الإيراني، نتيجة استمرار مدربه لفترة طويلة مع الفريق، يمنحه قوة إضافية"، موضحاً أن "المنتخب الوطني يمتلك شخصية قوية وإمكانات كبيرة، بدليل وصوله المستحق إلى الدور نصف النهائي من البطولة".

وأشار باربوسا إلى أن "طموح المنتخب لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتمثل في الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب"، معرباً عن "ثقته الكاملة باللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة نالت إشادة الجميع".

وأوضح أن "الأخطاء واردة في كرة الصالات، والفريق الأذكى هو من يستثمر أخطاء منافسه لصالحه".

من جانبه، أكد لاعب المنتخب الوطني سالم فيصل، خلال المؤتمر، أن مواجهة يوم غد ستكون مهمة وصعبة أمام بطل النسخة الماضية وأحد أقوى منتخبات آسيا، مضيفاً أن جميع اللاعبين يمتلكون طموحاً وهدفاً واحداً يتمثل في الوصول إلى نهائي البطولة.

وتابع فيصل قائلاً إن هذا الطموح يعد حقاً مشروعاً للمنتخب، مبيناً أن جميع اللاعبين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الغد، وتحقيق النتيجة التي تليق باسم العراق وتطلعات جماهيره.

هذا وبلغ المنتخب العراقي لكرة الصالات لدور ‫نصف نهائي بطولة آسيا لكرة الصالات بعد فوزه المستحق على منتخب تايلاند بنتيجة 4-2 في لقاء ربع نهائي البطولة.