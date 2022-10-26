مدرب شباب العراق يبدي تفاؤلاً حذراً بعد قرعة نهائيات آسيا

شفق نيوز/ أبدَى مدرب منتخب الشَباب العراقي عماد محمد، تفاؤله "الحذر" بتحقيق نتيجة جيدة في البُطولةِ الآسيويّة بعد القُرعةِ التي أوقعت المنتخب في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ البلد المنظم أوزبكستان وإندونيسيا وسوريا.

وقال محمد في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كل المجموعات التي ظهرت اليوم ليست سهلةً، فمنتخبنا أوقعته القرعة إلى جانبِ البلد المستضيف للبطولةِ أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا التي ستستضيف كأسَ العالم للفئةِ نفسها".

واضاف، "يتوجب علينا التحضيرُ بشكلٍ جيدٍ لهذه البطولة من جميع النواحي وعبور هذه المَجموعة"، موضحا ان "هدفنا هو تجاوزُ فرق المجموعة الذي سيكون بعد ذلك بوابةً للمُنافسةِ على التأهلِ لكأس العالم بعد اكتسابِ الخبرة في تلك البطولة".

واختتمَ محمد حديثه بالقول، "نحتاجُ إلى عملٍ كبيرٍ وإعدادٍ جيد لتلك البطولة من أجل تحقيقِ نتيجةٍ إيجابية في نهائياتِ كأس آسيا تحت 20 عاماً.

واوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا منتخب شباب العراق الى جانب أوزبكستان و سوريا واندونيسيا في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية (أستراليا وقطر وإيران وفيتنام)، فيما ضمت المجموعة الثالثة (كوريا الجنوبية وطاجيكستان، والأردن وعُمان)، بينما ضمت المجموعة الرابعة (اليابان والسعوديّة وقرغيزستان والصين).