مدرب شباب العراق: تونس بوابة للعودة إلى أجواء المونديال

شفق نيوز / أكد عماد محمد، مدرب منتخب العراق للشباب، أن مواجهة تونس اليوم الخميس، مصيرية، مشددا على ضرورة خطف النقاط الثلاثة لإعادة الأمل والعودة للتنافس على التأهل لأدوار متقدمة في مونديال الشباب.

وقال محمد، خلال اتصال هاتفي، مع وكالة شفق نيوز: "تحدثت مع اللاعبين ودعوتهم لنسيان المباراة السابقة وأن لا يتأثروا بنتيجتها لا سيما وأن فرق كبيرة لها باع طويل خسرت بنتائج كبيرة".

وأضاف أن "الفرصة ما زالت قائمة وسنسعى للفوز بلقاء اليوم، لنبتعد عن حسابات نتيجتنا مع منتخب إنكلترا في الجولة الثالثة"، مردفاً بالقول: "أملنا كبير بلاعبينا وبتحقيق نتيجة طيبة في المرحلة المقبلة".

ويلاقي منتخب شباب العراق نظيره التونسي اليوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم دون 20 عاماً.

وشهدت الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب، غياب اللاعب محمد عماد، بعد تأكد إصابته بالتهاب "الوتر الاخيلي" وأجريت له الفحوصات الطبية والتي أكدها طبيب المنتخب عبد الكريم الصفار، ليتأكد غياب اللاعب عن الملاعب 10 أيام.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قيادة مباراة العراق وتونس اليوم الخميس إلى الحكم الدولي الكولومبي جون أوسبينا.